Crnogorske odbojkašice ubjedljive protiv Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu Srebrne lige Evropske odbojkaške konfederacije (CEV).

Crnogorske odbojkašice savladale se večeras u Toršavnu, u meču B grupe, selekciju Farskih Ostrva 3:0, po setovima 25:9, 25:7 i 25:20.

Do pobjede došle su nakon 60 minuta igre.

Selekcija Crne Gore takmičenje u Srebrnoj ligi nastaviće duelom sa Portugalom, 31. marta u Santo Tirsu.

U junu, odbojkašice očekuje meč sa Gruzijom u dvorani Verde 3.juna, potom gostovanje istom rivalu sedam dana kasnije i utakmice sa Portugalom (14.jun) i Farskim Ostrvima (16.jun) u Herceg Novom.

U grupi A takmičiće se selekcije Austrije, Letonije, Estonije i Sjeverne Makedonije.

Po dvije najbolje repezentacije iz obje grupe obezbijediće plasman na finalni turnir.

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS