Crnogorske odbojkašice sjutra sa Češkom

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Taboru sa Češkom utakmicu trećeg kola B grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Protivnik izabranica selektora Milorada Krunića je prvi favorit grupe, koji je u prva dva kola, bez izgubljenog seta, slavio protiv Islanda i Finske.

Crna Gora je nakon poraza od Finske 3:1 (23:25, 25:12, 25:14 i 26:24) savladala Island 3:0 (25:7, 25:18 i 25:17).

Krunić je kazao da crnogorska reprezentacija u Taboru nema šta da izgubi i da mora napasti da ne bi bila napadnuta.

“Moramo biti hrabri i svjesni da će nam jedna pobjeda iz utakmica sa Češkom i Finskom donijeti dosta dobrog, ubaciti nas u velike mogućnosti za plasman na Evropsko prvenstvo. Analizirali smo Češku, to je jedna jako dobra reprezentacija, što je pokazala i sa rezultatom u Finskoj, gdje je dobila 3:0”, rekao je Krunić.

On je istakao da respektuje rivala, ali da reprezentacija Crne Gore ne bi putovala i spremala se da se misli tamo predavati.

“Moramo napasti, moramo biti hrabri i nadamo se dobrom rezultatu”, kazao je Krunić.

Subotnji duel u Taboru počeće u 18 sati.

U drugom meču te grupe Finaka će ugostiti Island.

