Crnogorske košarkašice u trećem šeširu na žrijebu za EP

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore u trećem šeširu čekaće žrijeb za Evropsko prvenstvo, koje će biti odigrano od 18. do 29. juna, saopšteno je iz Svjetske košarkaške federacije (FIBA).

Žrijeb je zakazan za 8. mart (19.00) u Atini.

Iz trećeg šešira, osim Crne Gore, biće žrijebani i Velika Britanija, Grčka i Slovenija.

Iz prvog šešira gdje su najkvalitetnije selekcije crnogorske košarkašice za rivala mogu dobiti Francusku, Španiju, Belgiju ili Srbiju.

U drugom su Njemačka, Italija, Turska i Češka, a u posljednjem, četvrtom šeširu Švedska, Portugal, Litvanija i Švajcarska.

Evropsko prvenstvo biće odigrano u četiri države, a već je poznato u kojim će grupama biti domaćini.

Grčka će igrati u A grupi, Italija u B grupi, Češka u C, a Njemačka u D grupi.

Takmičenje po grupama biće odigrano u Pireju (Grčka), Brnu (Češka), Bolonji (Italija) i Hamburgu (Njemačka).

Pirej će biti domaćin i završnice šampionata.

