Crnogorske košarkašice u grupi sa Češkom, Belgijom i Portugalom

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u C grupi, u Brnu, sa Češkom, Belgijom i Portugalom, odlučeno je večeras žrijebom u Atini.

U grupi A, koja će se igrati u Pireju, nalaze se Turska, Grčka, Francuska i Švajcarska.

B grupu, u Bolonji, čine Italija, Srbija, Slovenija i Litvanija, dok se u D grupi, čiji je domaćin Hamburg, nalaze Španija, Njemačka, Velika Britanija i Švedska.

Evropsko prvenstvo za košarkašice biće odigrano od 18. do 25.juna.

Plasman u četvrtfinale osiguraće po dvije najbolje selekcije iz grupa, a Crna Gora ukoliko izbori prolaz dalje za rivala bi imala reprezentaciju iz D grupe.

Crna Gora će na startu šampionata, 19. juna, igrati sa Češkom, dan kasnije sastaće se sa Belgijom, dok će joj 22.juna u trećem kolu rival biti Portugal.

