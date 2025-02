Crnogorske košarkašice sjutra sa Luksemburgom

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Baru protiv Luksemburga utakmicu posljednjeg kola H grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorskim košarkašicama za osmi uzastopni plasman na Evropsko prvenstvo neophodna je pobjeda od 11 poena.

Selektorka Jelena Škerović kazala je da su košarkašice svjesne situacije u kojoj se nalaze i da je sigurna da će dati sve od sebe da kvalifikacije završe na pravi način.

“Nadam se da će publika doći u većem broju i da će nam pomoći da ostvarimo cilj, a to je plasman na Evropsko prvenstvo”, rekla je Škerović.

Ona je istakla da je dodatno opterećenje što je osim pobjede neophodna i određena razlika.

“Mi smo sami krivi za tu situaciju. Nema izgovora, to je posljednja šansa, tako da kroz ovu utakmicu moramo da porastemo kao ekipa, ali i da steknemo neko novo iskustvo”, naglasila je Škerović.

Luksemburg je prvi međusobni duel dobio 71:49.

“Moramo da pokažemo da smo bolji. Te neke situacije sa igračima tokom sezone nama ne idu na ruku, ali imamo kvalitet, djevojke imaju iskustvo, tako da vjerujem da možemo da ostvarimo rezultat koji nam je potreban. Sami sebe smo stavili u ovu situaciju, tako da sami moramo i da se vadimo”, rekla je Škerović.

Utakmica u dvorani Topolica počeće u 16 sati, a ulaz je slobodan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS