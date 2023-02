Crnogorske košarkašice izborile plasman na EP

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore sedmi put uzastopno igraće na Evropskom prvenstvu.

Crnogorske košarkašice savladale su večeras u Podgorici selekciju Austrije 65:48 i kolo prije kraja kvalifikacija obezbijedile prvo mjesto u F grupi.

Dobile su i prvi međusobni duel 70:60, a zabilježile su treći kvalifikacioni trijumf.

Slavile su i protiv Danske u gostima 67:60.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodile su Jelena Dubljević sa 16, Dragana Živković sa 15 i

Sofija Živaljević sa 14 poena.

U pobjedničkom timu dvocifrena je bila i Jelena Vučetić sa deset poena.

U austrijskoj selekciji po 14 poena ubacili su Sara Sagerer i Anja Kerstin Fučs-Robetin.

Izabranice selektorke Jelene Škerović do kraja kvalifikacija očekuje još duel sa Danskom, u nedjelju u Podgorici (20).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS