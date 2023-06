Crnogorske košarkašice bez polufinala

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva.

Crnogorske košarkašice poražene su danas u Ljubljani, u četvrtfinalnom meču, od Francuske 90:46.

Francuska je opravdala ulogu favorita i pokazala da je velika razlika u kvalitetu dva tima.

Već u prvoj četvrtini stekla je dvocifrenu prednost, na polovini meča razlika je iznosila 18 (44:26), a uoči posljednjih deset minuta 28 poena (65:37).

Loš početak posljednje četvrtine i postignut svega jedan poen za šest i po minuta igre omogućio je rivalu da uveća dodatno prednost, koja je u posljednjem minutu iznosila 46 poena (90:44).

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Meriem Badian sa 20, dok je Sandrin Gruda meč završila sa 18 poena.

U crnogorskoj selekciji Bojana Kovačević ubacila je devet poena.

Crnogorskoj selekciji predstoji razigravanje za plasman od petog do osmog mjesta, a prvi rival biće im Srbija, koja je u četvrtfinalu izgubila od Belgije 93:53.

Bolji iz tog duela izboriće plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Parizu.

