Crnogorske košarkašice 19. na rang listi

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore sa 330,6 bodova zauzima 19. mjesto na najnovijoj rang listi Svjetske košarkaške federacije (FIBA), objavljeno je na zvaničnom sajtu te asocijacije.

To je za tri mjesta bolji plasman u odnosu na prethodnu rang listu.

Crnogorska reprezentacija tačno prije godinu bila je na 22. mjestu sa 309,9 bodova.

Istovremeno popravljen je plasman i u evropskim okvirima, pa su crnogorske košarkašice sada desete u Evropi.

Izabranice Jelene Škerović igrale su polufinale pretkvalifikacionog turnira za Mundobasket u Meksiku, u novembru su upisale poraz od Luksemburga i pobjedu nad selekcijom Bosne i Hercegovine, da bi nedavno u posljednjem ciklusu kvalifikacija za Eurobasket nakon poraza od Švajcarske trijumfom protiv Luksemburga ovjerile osmo uzastopno učešće na šampionatu Evrope.

Na vrhu liste, među prvih deset selekcija svijeta gotovo da nije bilo promjena – Sjedinjene Američke Države zauzimaju prvo mjesto, slijede Australija, Francuska, Kina, Španija, Belgija, Kanada i selekcije koje su popravile plasman za jednu poziciju – Srbija, Japan i Brazil.

