Crnogorske kadetkinje bolje od Turske

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Tursku 28:17 (10:5, 8:6, 10:6) i ostvarila drugu pobjedu u glavnoj rundi Mediteranskog prvenstva u Grčkoj.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok u tom duelu osvojila je maksimalnih pet bodova.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Milka Pavlović sa sedam, dok je gol manje postigla Elena Mitrović.

Istakla se i Ksenija Kuzman sa pet, Sanja Andrijašević tri puta zatresla je mrežu protivnica, dok su se po dva puta u strijelce upisale Anika Jovanović i Mina Petrović.

Po gol su postigle Bojana Peličić, Ksenija Gašević i Hanadi Delić.

Crna Gora će u petak će igrati protiv domaćina, Grčke.

