Crnogorske fudbalerke u A diviziji

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se u A diviziju, elitni rang ženskog fudbala u tom uzrastu.

Crnogorske kadetkinje su večeras na Inver park u Larnu, u trećem kolu grupe B1, pobijedile Kazahstan 3:1 i kao prvoplasirane izborile viši rang.

Izabranice selektora Mirka Marića turnir su završile sa dva trijumfa i remijem.

Savladale su na startu domaćina, Sjevernu Irsku 2:1, dok su sa Estonijom igrale neriješeno 1:1.

Crna Gora su do druge pobjede vodile Teodora Cebalović u 36, Aleka Balević u 51. i Ana

Vlahović u 57. minutu.

Jedini pogodak za Kazahstan postigla je Aizer Muratdžan u 80. minutu.

Crna Gora je od 26. minuta igrala sa igračem manje, nakon isključenja Senite Kalač.

U drugom meču te grupe Estonija je remizirala sa Sjevernom Irskom neriješeno 2:2.

