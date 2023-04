Crnogorske fudbalerke sjutra sa Sjevernom Makedonijom

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici, u prijateljskom meču, sa Sjevernom Makedonijom.

Biće to crnogorskim fudbalerkama treći prijateljski meč ove godine, nakon što su dva puta savladale

Moldaviju u Podgorici (6:1 i 2:0).

Crnogorskoj selekciji ti mečevi u sklopu su priprema za nastup u premijernom izdanju UEFA Lige nacija.

Selektor Mirko Marić za duel sa Makedonijom nije mogao da računa na Slađanu Bulatović.

Duel Crne Gore i Sjeverne Makedonije, na Trening kampu Fudbalskog saveza, počeće u 12 sati.

