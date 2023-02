Crnogorske fudbalerke ponovo bolje od Moldavije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici, u drugom prijateljskom meču, selekciju Moldavije 2:0.

Crnogorske fudbalerke dobile su i prvi međusobni duel, prije tri dana, rezultatom 6:1.

Domaća selekcija povela je golom Slađane Bulatović u 32. minutu iz jedanaesterca.

Kapitenka je bila strijelac i drugog pogotka, u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Crnogorskoj selekciji dueli sa Moldavijom u sklopu su priprema za premijerno izdanje UEFA Lige nacija za ženske selekcije, koja kreće u septembru.

