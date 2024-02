Crnogorske fudbalerke neriješeno sa Sjevernom Irskom

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je večeras u Belfastu sa Sjevernom Irskom neriješeno 1:1, u revanš utakmici baraža za UEFA B Ligu nacija.

Irska je opstanak u B diviziji izborila zahvaljujući pobjedi u Podgorici od 2:0.

Crnogorska selekcija odigrala je u Belfastu sjajan meč i zaslužila više od remija.

Izabranice Mirka Marića nadigrale su favorizovanog rivala, imale su i vođstvo, ali nijesu uspjele da ga sačuvaju.

Najbolje fudbalerke Crne Gore povele su na Vindzor parku golom Medina Dešić u 66. minutu.

Izjednačila je i postavila konačan rezultat fudbalerka Aston Vile Simon Magil, nakon greške crnogorske golmanke Anastasije Krstović.

Ona je nekoliko minuta ranije pogodila prečku, dok je u nastavku napada Krstović sjajnom intervencijom zaustavila šut Danijel Maksvel.

U prvom poluvremenu crnogorska selekcija imala je nekoliko šansi, najbolju je propustila Armisa Kuč u osmom minutu, a opasno su prijetile i Jasna Đoković, Medina Dešić.

U samom finišu meča talentovana Maša Tomašević je sa vrha šesnaesterca efektno gađala donji lijevi ugao, ali je Medison Harvi Kliford bila sigurna.

Crna Gora je baraž izborila kroz grupu 3 Lige C, u kojoj je upisala četiri pobjede i dva poraza.

Sjeverna Irska je bila treća u grupi 1 Lige B, sa dva trijumfa, remijem i tri poraza.

