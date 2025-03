Crnogorske fudbalerke na turniru u Belfastu

Podgorica, (MINA) – Belfast će od sjutra do 23. marta biti domaćin turnira druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za fudbalerke do 17 godina.

Na turniru grupe B1, osim crnogorske i selekcije domaćina, Sjeverne Irske, učestvovaće još Estonija i Kazahstan.

Crna Gora će na startu turnira, sjutra u 18 sati i 30 minuta, igrati sa Sjevernom Irskom.

Za 20. mart zakazan je duel sa Estonijom (13.30), dok će im u posljednjem kolu, tri dana kasnije (18.30), rival biti Kazahstan.

Selektor Mirko Marić ranije je objavio spisak od 20 igračica za nastup u Sjevernoj Irskoj.

Na spisku su golmanke – Senita Kalač (Ekonomist), Dajana Stožinić (Cveteks);

odbrana – Elda Bralić (Cveteks), Jana Merdović, Nikolina Mozer (Budućnost), Azra Orahovac, Tijana Džankić, Anđela Bešović i Danica Reljić (Mladost);

vezni red – Sara Tadić (Ekonomist), Iris Dizdarević (Cveteks) i Aleka Balević (Budućnost) i

napad – Teodora Cebalović (Ekonomist), Jovana Radović (Breznica), Elena Damjanović (Budućnost), Azra Duraković (Cveteks), Tajra Tahlović (Breznica), Jovana Bošković (Mladost) i Anika Petrović (Gorica).

