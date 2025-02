Crnogorske fudbalerke lako sa Litvanijom, het-trik Armise Kuč

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Litvanije 3:1, u utakmici drugog kola grupe C4 Lige nacija.

To je prvi trijumf crnogorskih fudbalerki, nakon startnog remij u Bakuu sa Azerbejdžanom (0:0).

Izabranice selektora Mirka Marića nijesu blistale, ali su opravdale očekivanja i posebno u drugom poluvremenu nadigrale rivala i zasluženo slavile.

Do vođstva došle su praktično iz prvog ozbiljnijeg napada – Armisa Kuč iskoristila je u drugom minutu odlično ubacivanje Anđele Tošković i glavom zatresla mrežu litvanskog gola

Uslijedio je period slabije igre crnogorske selekcije, što su gošće iskoristile i nekoliko puta ozbiljnije ugrozile gol.

U 14. minutu sudije su poništile gol Rimantei Jonušaite, dok je ista igračica minut kasnije bila ponovo u šansi, ali je crnogorska golmanka Anastasija Krstović odlično intervenisala.

Priliku da povisi na 2:0 imala je Kuč u 22. minutu, ali je litvanska golmanka Meda Šeškute bila uspješnija.

Bolju igru u tom periodu Litvanija je krunisla izjednačenjem Marije Galkine u 29. minutu.

Samo osam minuta kasnije Crna Gora je ponovo povela – Kuč je, odlično ubacivanje Jasne Đoković, pretvorila u gol i vođstvo od 2:1.

U nadoknadi vremena sudije su kompletirale loše izdanje i poništile pogodak Jasni Đoković.

Sve dileme oko pobjednika riješila je Kuč, efektnom pogotkom u 57. minutu.

Do gola mogla je i u 60. minutu, ali je litvanska golmanka odlično intervenisala.

Priliku da se upišu u strijelce imale su i Jelena Karličić i Anđela Tošković, ali je u odsutnim trenucima nedostajalo koncentracije.

Svoje šanse u finišu imala je i Litvanija, ali je Krstović i ovog puta dala važan doprinos trijumfu.

Svoj debi u crnogorskom dresu, u takmičarskom meču, imala je Selma Ličina, kapitenka njemačkog Mepena.

Crnogorska selekcija takmičenje u grupi C4 nastaviće 8. aprila duelom sa Azerbejdžanom.

