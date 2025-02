Crnogorska selekcija u petak sa Azerbejdžanom

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore duelom sa Azerbejdžanom, u petak u Bakuu, počeće novi takmičarski ciklus u UEFA Ligi nacija.

Crnogorsku selekciju na startu grupe C4, osim gostovanja Azerbejdžanu, očekuje i duel sa Litvanijom, u utorak na Trening kampu Fudbalskog saveza.

Izabranice Mirka Marića u prethodna dva ciklusa dolazile su do baraž mečeva – prvo za prelazak u UEFA Ligu B, a zatim u kvalifikacijama za EURO 2025, kao drugoplasirana selekcija u grupnoj fazi.

Golgeterka turskog Fomgeta Armisa Kuč kazala je da je cilj crnogorske selekcije plasman u Ligu B.

“Sazrele smo za to, nakon što smo dva puta stale na korak. Vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo to što želimo”, kazala je Kuč.

Defanzivka Dinama iz Moskve Helena Božić smatra da Crna Gora ima kvalitet za viši rang evropskog ženskog fudbala.

“Vjerujem da ćemo ovoga puta iskoristiti šansu, ispraviti greške i napraviti korak dalje”, rekla je Božić.

Azerbejdžan je prvi i dobro poznat rival.

Riječ je o selekciji koja je oba puta pobijedila Crnu Goru u prethodnom izdanju Lige nacija – 1:0 u Podgorici, 3:0 u Bakuu i izborila plasman u viši rang.

“Azerbejdžan nam je i ovoga puta najveći rival, zato je prva utakmica veoma važna. Riječ je o veoma agresivnom timu, koji nam ne leži, ali od koga smo kvalitetniji. Potrebno je da odgovorimo na njihovu energiju i agresivnost, da pokažemo fudbalski bezobrazluk, a u tom slučaju vjerujem da ćemo pokazati i da smo bolje i da ćemo doći do bodova”, rekla je Kuč.

Božić je istakla da je selekcija Azerbejdžana jako nezgodna.

“Struktura njihove igre nam možda ne odgovara, ali ako ispunimo sve zahtjeve, mislim da nećemo imati problema. Imamo veliki motiv da im se revanširamo za dva prethodna poraza i da na terenu pokažemo da vrijedimo više od njih”, rekla je Božić.

