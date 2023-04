Crnogorska selekcija trećeplasirana u Poreču

Podgorica, (MINA) – Futsal reprezentacija Crne Gore kao trećeplasirana završila je nastup na turniru u Poreču.

Crnogorski fudbaleri savladali su danas u meču za treće mjesto, nakon boljeg izvođenja penala, selekciju Kosova ukupnim rezultatima 8:5.

U regularnom toku meč je završen neriješeno 4:4.

Strijelci za crnogorsku selekciju bili su Janko Bulatović, Arnes Lolović i dva puta David Puletić.

Crnogorska selekcija juče je u polufinalnom meču poražena od Turske, nakon slabijeg izvođenja penala 6:5.

