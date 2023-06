Crnogorska selekcija treća u Duizburgu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 15 godina, osvojila je treće mjesto na turniru u Duizburgu.

Crnogorski vaterpolisti ostvarili su tri pobjede i po poraz i remij i osvojili deset bodova.

Isti učinak imala je i Mađarska, ali je zbog bolje gol-razlike bila druga.

Pobjednik turnira je Hrvatska.

Crnogorska selekcija, koja se sprema za Evropsko prvenstvo u Podgorici (8.-16. jul), pobijedila je Australiju 23:5, Njemačku 16:7 i Italiju 8:6.

Izgubila je od Hrvatske 6:3, da bi u posljednjem kolu igrala protiv Mađarske neriješeno 10:10.

