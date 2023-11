Crna Gora ubjedljiva protiv Rumunije

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Rumunije 38:28 (15:15), u prijateljskom meču koji je odigran u okviru EHF sedmice.

Izabranicima selektora Vlada Šole, odlično izdanje u drugom poluvremenu, donijelo je pobjedu dvocifrenom razlikom protiv tima koji sa klupe predvodi legendarni trener Ćavi Paskval.

Rumunija je, iako su crnogorski rukometaši vodili u najvećem dijelu meča, držala priključak do 40. minuta.

Crna Gora je na krilima Arsenija Dragaševića uhvatila zalet, a do kraja meča došla je do ubjedljive pobjede protiv tima koji će takođe, nastupiti na EHF Euro 2024.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bili su Miloš Vujović i Vasilije Kaluđerović sa po devet golova, dok su Aleksandar Bakić i Stefan Čavor postigli po tri.

Istakao se i Nikola Matović sa sedam, Haris Suljević imao dvije, a Nebojša Simić jednu odbranu.

Reprezentacija će još sjutra trenirati u Podgorici, a na okupu će ponovo biti od 20. decembra, kada počinju pripreme za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu u igrati u Minhenu protiv Mađarske, Islanda i Srbije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS