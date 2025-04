Crna Gora ubjedljiva protiv Njemačke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Crne Gore igraće za peto mjesto na finalnom turniru Svjetskog kupa.

Crnogorski vaterpolisti su danas u Podgorici savladali Njemačku 19:15.

Za peto mjesto, sjutra u 16 sati i deset minuta, igraće protiv Holandije, koja je u razigravanju bila bolja od Japana (20:15).

Odlučujuću prednost crnogorska selekcija stekla je u drugoj četvrtini, u kojoj je dva puta imala šest golova razlike.

Najefikasniji u pobjendičjoj selekciji bili su Nikola Moskov i Filip Gardašević sa po tri gola, po dva puta su se upisali Đuro Radović, Dimitrije Obradović, Dušan Matković, Strahinja Gojković i Vladan Spaić, a po jednom Miroslav Perković, Danilo Radović i Dušan Matković.

U njemačkoj selekciji istakli su se Denis Strelezkij sa pet i Mark Gansen sa četiri gola.

Crnogorski vaterpolisti su juče, uprkos porazu od Hrvatske, osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo u Singapuru.

