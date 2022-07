Crna Gora u polufinalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u četvrtfinalnom meču, selekciju Hrvatske 89:67.

Plasmanom u polufinale izabranici selektora Dušana Dubljevića ostvarili su najbolji rezultat crnogorske reprezentacije na šampionatima Evrope u konkurenciji igrača do 20 godina.

Pobjednik duela praktično je odlučen u prvoj četvrtini, kada je Crna Gora nakon serije od 15:0 stekla prednost od 27:11.

Crnogorski košarkaši vodili su i 65:48 u 29, dok je razlika u 34. minutu iznosila 26 poena (81:55).

Najefikasniji u crnogorskoj reprezentaciji bio je Fedor Žugić sa 19, Andrija Grbović je ubacio 17, a Danilo Ivanović 14 poena.

Dvocifreni su bili i Filip Anđušić sa 12 i Đorđe Jovanović sa deset poena.

U hrvatskoj selekciji najbolji je bio Tomislav Buljan sa 18, dok je Luka Menalo dodao 16 poena.

Crna Gora će u polufinalu, u subotu u 21 sat, igrati protiv Litvanije, koja je u četvrtfinalnom meču eliminisala Francusku 89:79.

U drugom polufinalu rivali će biti Španija i Izrael.

Španija je bila ubjedljiva protiv Belgije 95:71, dok je Izrael slavio protiv Turske 82:73.

