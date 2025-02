Crna Gora u finalu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće u finalu Mediteranskog prvenstva za igračice do 17 godina u Podgorici.

Crnogorske rukometašice danas su u posljednjem kolu grupne faze savladale Tursku 23:10 (7:4, 8:3, 8:3) i osvojile maksimalnih pet bodova – po bod za svaku dobijenu trećinu i dva za trijumf na kraju meča.

Za prvo mjesto u grupi koje donosi prolaz u finale, našim djevojkama bilo je potrebno da osvoje 4,5 od maksimalnih pet bodova, nakon što je jedini konkurent u borbi za finale – Slovačka u prvom meču današnjeg programa savladala Italiju, uz osvojenih pet bodova.

Generacija koju predvode treneri Miloš Perović i Bobana Krstović protiv Turske odigrala je bez greške i zasluženo, sa pet pobjeda i remijem, došla do finala u kojem će protivnik biti Slovanija ili Španija koje se sastaju u 13.30 sati.

Anđelina Orbović je bila najefikasnija sa šest golova, dok su po tri puta mrežu rivala zatresle Andrea Jovanović, Jovana Tešović i Ivana Savić.

Golman Maša Dubljević je upisala sedam odbrana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS