Crna Gora u četvrtfinalu, obezbijeđena olimpijska viza za Pariz

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirale se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Dohi i obezbijedila olimpijsku vizu za Igre u Parizu.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u osmini finala selekciju Rumunije 12:9.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića su nakon lošeg starta i prve četvrtine, u kojoj su gubili 4:1 i 5:2, do polovine meča napravili preokret i do kraja uvećali prednost.

Crnogorsku selekciju do pobjede vodili su Miroslav Perković i Konstantin Averka sa po tri, Aleksa Uropina je postigao dva, a po gol Aljoša Mačić, Vasilije Radović, Vlado Popadić i Dušan Matković.

U rumunskoj selekciji najbolji je bio Tudor-Andrej Fulea sa tri gola.

Crna Gora će u četvrtfinalu, u utorak, igrati sa Španijom, prvoplasiranom selekcijom A grupe.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS