Crna Gora slavila protiv Gruzije

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvarila je pobjedu na startu Svjetskog kupa.

Crnogorski vaterpolisti savladali su večeras u Podgorici, u prvom kolu B grupe, selekciju Gruzije 13:12.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića do pobjede došli su golom Đura Radovića osam sekundi prije kraja.

Gruzija je pružila snažan otpor, u drugoj četvrtini imala je prednost od dva gola, dok je pet i po minuta prije kraja vodila 10:9.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je Đuro Radović sa četiri gola, Konstantin Averka, Vasilije Radović i Dušan Matković postigli su po dva, a po jedan Danilo Radović, Miroslav Perković i Savo Ćetković.

U gruzijskoj selekciji istakli su se Nika Šušiašvili i Dušan Vasić sa po tri gola.

Crna Gora će u drugom kolu, u četvrtak u 17 sati i 30 minuta, igrati sa Španijom, u subotu je na programu meč sa Srbijom (17.30), a u nedjelju sa Australijom (17.30).

Posljednji rival, narednog utorka, biće Grčka (19.30).

