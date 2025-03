Crna Gora slavila protiv Gibraltara

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorski fudbaleri savladali su večeras u Nikšiću, u prvom kolu L grupe, selekciju Gibraltara 3:1.

Izabranici selektora Roberta Prosinečkog opravdali su ulogu favorita, ali su do pobjede došli teže očekivanog.

Crnogorska selekcija je, nakon vođstva gostiju, uspjela brzo da izjednači, ali je tek u drugom poluvremenu uspjela da “slomi” rivala i dođe do pobjede.

Gibraltar je poveo u 13. minutu – crnogorski golman Igor Nikić loše je reagovao nakon kornera, što je iskoristio Den Bent i glavom plasirao loptu u mrežu.

Izjednačio je Stevan Jovetić u 23. minutu, preciznim udarcem sa 15 metara.

Kapiten je pogodak posvetio preminulom Andriji Delibašiću.

Potpuni preokret režirao je Marko Tući u 70. minutu, koji je poslije centaršuta Marka Jankovića, glavom zatresao mrežu rivala.

Sve dileme riješio je Adam Marušić, samo tri minuta kasnije.

On se, nakon intervencije golmana gostiju poslije šanse Jovetića, najbolje snašao i ubacio loptu u mrežu.

Trijumf crnogorskih fudbalera mogao je biti ubjedljiviji, stvoreno je desetak ozbiljnih šansi, koje nijesu realizovane.

Jovetić je bio blizu gola i u petom minutu, nakon dodavanje Stefana Mugoše, ali se nije najbolje snašao.

Nekoliko minuta kasnije Bernando Lopes je sa gol lini intervenisao i spriječio Jovetića da se upiše u strijelce.

Golman gostiju Bredli Banda je zaustavio Jovetića koji je šutirao sa 6-7 metara poslije prodora Dritona Camaja.

Pored gola završio je šut Nikole Krstovića, dok je udarac Camaja, koji je bio u dobroj poziciji poslije pasa Krstovića, izblokiran.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 45 minuta, Češka će ugostiti Farska Ostrva.

Crnogorsku selekciju u martovskom ciklusu u utorak očekuje i duel protiv Farskih Ostrva.

