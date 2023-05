Crna Gora sa sa Islandom, Mađarskom i Srbijom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj igraće u C grupi, u Minhenu, sa Islandom, Mađarskom i Srbijom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat je na programu od 10. do 28. januara naredne godine, a otvoriće ga duel Njemačke i Švajcarske pred, za rukomet, rekordnih 50.000 navijača na fudbalskom stadionu Merkur Špil arena u Diseldorfu.

Ostali mečevi te grupe, kao i kompletna D igraće se u Berlinu.

U A grupi igraće Francuska, Njemačka, Sjeverna Makedonija i Švajcarska, u B grupi Španija, Austrija, Hrvatska i Rumunija, a u D grupi Norveška, Slovenija, Poljska i Farska Ostrva.

Rivali u E grupi biće Švedska, Holandija, Bosna i Hercegovina i Gruzija, dok su voljom žrijeba u F grupu svrstani Danska, Portugal, Češka i Grčka.

Manhajm će biti domaćin selekcijama iz B i E, a Minhen reprezentacijama iz C i F grupe.

Glavna faza igraće se u Barklis areni u Hamburgu i Lankses areni u Kelnu, koja će biti domaćin i utakmica za medalju i meča za peto mjesto.

Plasman u glavnu fazu, nakon tri odigrana kola, izboriće po dvije najbolje selekcije iz grupe.

