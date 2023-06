Crna Gora sa drugog mjesta u osmini finala, Italija prvi rival

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija

Crne Gore i definitivno kao drugoplasirana u A grupi plasirala se u osminu finala, gdje će sjutra igrati sa Italijom.

Crna Gora je ranije danas savladala Letoniju 61:58 i obezbijedila osminu finala.

Prvo mjesto osvojila je Španija, koja je u posljednjem kolu slavila protiv Grčke 76:60.

Španija je kao pobjednik grupe izborila direktan plasman u četvrtfinale.

Duel Crne Gore i Italije, trećeplasirane u B grupi, na programu je sjutra u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS