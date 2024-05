Crna Gora sa 185 takmičara na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore sa 185 takmičara učestvovaće na Balkanskom prvenstvu za mlađe uzrasne kategorije, koje će od petka do nedjelje biti održano u Istanbulu, saopšteno je iz Karate saveza.

Pravo nastupa imaju takmičari rođeni od 2011. do 2016. godine.

Crnogorske takmičare predvodiće šest selektora i 20 trenera.

Istanbul će okupiti 1.541 karatista iz 12 država.

Prijavljeni su takmičari iz Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunuije, Srbije, Slovenije, Turske i Crne Gore.

