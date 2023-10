Crna Gora sa 17 karatista na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti predstavljaće 17 takmičara, saopšteno je iz Karate saveza.

Šampionat je na programu od 24. do 29. oktobra, a okupiće 1.149 karatista iz 113 država svijeta.

U muškoj konkurenciji u borbama pojedinačno takmičiće se Matija Bojić (do 60), Nenad Dulović (do 67), Emre Saljiu (do 75), Nikola Malović (do 84) i Nemanja Jovović (preko 84).

Samo za ekipni nastup prijavljeni su Lazar Jovović,

Nemanja Mikulić i Lazar Potpara, a crnogorsku ekipu u borbama čine još Nenad Dulović, Nikola Malović, Nemanja Jovović i Emre Saljiu.

U borbama, u ženskoj konkurenciji, za medalje boriće se Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55), Ksenija Rajović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Ekipa u borbama nastupiće u sastavu Jović, Rajović, Bujić i Jovanović.

U katama pojedinačno nastupiće Vladimir Mijač, koji sa Kenanom Nikočevićem, Arijanom Kočanom i Nikolom Milićem čini muški kata tim.

Predvodiće ih selektori Almir Cecunjanin, Žarko Raković i Milena Milačić.

U crnogorskoj delegaciji, koja u subotu uveče putuje za Budimpeštu, su još direktor reprezentacije Miodrag Radunović, sudija Veljko Brnović, doktor Perica Maraš i član marketing tima Karate saveza Boris Brnović.

U utorak, prvog takmičarskog dana, na tatamiće Vladimir Mijač u katama pojedinačno i borbaši Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84),

Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

Dan kasnje boriće se Matija Bojić (do 60), Nenad Dulović (do 67), Emre Saljiu (do 75), Anja Jović (do 50), Jovana Strujić (do 55) i Ksenija Rajović (do 61).

Za četvrtak zakazana su ekipna takmičenja u katama i borbama, kao i početak nadmetanja u parakarateu.

Petak je predviđen i za nastavak takmičenja u borbama ekipno u obje konkurencije, a tog dana je i svečano otvaranje šampionata.

U subotu su na programu mečevi za bronzane medalje i finala u katama i borbama pojedinačno, dok će se u nedjelju, posljednjeg takmičarskog dana, za odličja boriti ekipe.

