Crna Gora protiv Mađarske, Kameruna i Paragvaja

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu igraće u grupi B, u Helsingborgu, protiv Mađarske, Kameruna i Paragvaja, odlučeno je danas žrijebom u Geteborgu.

Šampionat će od 29. novembra do 17. decembra

biti odigran u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Plasman u glavnu rundu izboriće po tri prvoplasirane selekcije, a Crna Gora u drugoj fazi, u okviru novoformirane grupe I u Geteborgu, ukršta sa grupom A čiji nosilac je domaćin Švedska, a u kojoj su još Hrvatska, Kina i Senegal.

Za Crnu Goru biće to sedmo učešće na prvenstvima svijeta, a najbolji rezultat je peto mjesto osvojeno na šampionatu u Japanu 2019. godine.

U Grupi Grupa A (Geteborg) igraće Švedska, Hrvatska, Kina i Senegal, rivali u C grupi (Stavanger) biće Norveška, Južna Koreja, Grenland i Austrija, a u D grupi (Stavanger) Francuska, Slovenija i Angola, Island

Grupa E (Herning) čine Danska, Rumunija, Srbija i Čile, u F grupi (Herning) Njemačka, Poljska, Japan i Iran, u G grupi (Frederikshave) Brazil, Španija, Ukrajina, Kazahstan, a u H grupi (Frederikshavn): Holandija, Češka, Argentina i Kongo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS