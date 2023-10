Crna Gora postala član Svjetske planinarske unije

Podgorica, (MINA) – Planinarski savez Crne Gore postao je punopravni član Međunarodne asocijacije za penjanje i planinarenje (UIAA), saopšteno je iz te asocijacije.

Kandidaturu Planinarskog saveza dobila je jednoglasnu podršku delegata generale Skupštine UIAA u Trabzonu.

Planinarski savez, koji je u Trabzonu predstavljala predsjednica Tatjana Ivanović, postao je 93. član UIAA.

U Planiraskom savezu očekuju da će članstvo u UIAA dovesti do mnogih pozitivnih inicijativa potrebnih za jačanje disciplina planinarstva u Crnoj Gori.

“Sticanjem članstva, dobijamo pravo na subvencionisani pristup UIAA kvalifikacijskim oznakama za planinske vodiče i instruktore u penjanju i planinarenju, učešće u razvoju međunarodnih standarda za bezbjednost, postavljajući najviše standarde za opremu, penjanje i planinarenje”piše u saopštenju.

Navodi se da sticanjem članstva u UIAA omogućuje i učešće u komisijima, koje se bave pitanjima antidopinga, penjanja u ledu, medicine, zaštite planina, bezbjednosti i omladine.

“Vjerujemo da će država Crna Gora, prepoznati značajan korak Planinarskog saveza, koji može biti od izuzetne koristi svim našim aktivnostima”, stoji u saopštenju Planinarskog saveza.

