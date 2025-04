Crna Gora ponovo neriješeno sa Azerbejdžanom

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Nikšiću sa Azerbejdžanom neriješemo 1:1, u utakmici četvrtog kola grupe C4 UEFA Lige nacija.

Bez pobjednika završen je i prvi međusobni duel u Bakuu (0:0), a Crna Gora u dosadašnjem dijelu kvalifiukacija ima i pobjedu protiv Litvanije (3:1), koja će joj biti i posljednji rival.

Crnogorska selekcija nije blistala u Nikšiću, ali je zaslužila pobjedu protiv Azerbejdžana.

U 18. minutu Slađana Bulatović je zbog povrede morala da napusti igru i pridružila se Armisi Kuč, koja je iz istog razloga propustila nikšićki duel.

Ni večeras izabranice Mirka Marića nijesu bile miljenice sudija, pa je Marta San Huan iz Andore previdela da je lopta cijelim svojim obimom izasla i omogućila da Nazlikan Parlak asistira Mani Olajevoj za vođstvo u 54. minutu.

Sutkinja iz Andore nije se oglasila nakon prekršaja nad Mašom Tomašević u 67. minutu u kaznenom prostiru gošći.

Konačan rezultat postavila je Jasna Đoković u drugom minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca.

Crna Gora je mogla do potpunog preokreta u sudijskoj nadoknadi, ali je lopta nakon šuta Medine Dešić zaustavljena na gol liniji.

Dešić je bila u šansi i u 57. minutu, ali azerbejdžanska golmanka Nargiz Alijeva bila sigurna.

Dobro je intervenisala i u 65. minutu, nakon šuta

Maše Tomašević i vrhovima prstiju izbacila u korner.

Crna Gora je remijem propustila priliku da pobjedom već večeras izbori plasman u viši rang.

Posljednji meč u kvalifikacijama odigraće 3. juna u Litvaniji.

Litvanija će četiri dana ranije biti gost Azerbejdžana.

