Crna Gora pobijedila Letoniju i izborila osminu finala

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedile su danas u Tel Avivu selekciju Letonije 61:58, u utakmici trećeg kola A grupe Evropskog prvenstva.

Crnogorske košarkašice su tom pobjedom, drugom na šampionatu, obezbiejdile drugo mjesto i plasman u posminu finala.

Crna Gora može i do prvog mjesta u grupi i direktnog plasmana u četvrtfinale ukoliko Grčka iznenadi Španiju.

Duel Španije i Grčke na programu je u 19 sati i 45 minuta.

Crnogorska selekcija je odigrala dobar meč, a do pobjede došla je najviše zahvaljujući velikom preokretu u trećoj četvrtini, kada je serijom 11:0 nadoknadila zaostatak od osam poena (34:26) u 22. minutu.

Izabranice selektorke Jelene Škerović u 29. minutu povele su 45:38, a u 37. minutu prvi put stekle dvocifrenu prednost (57:47).

Junakinja trijumfa bila je Nataša Mek sa 22 poena i 20 skokova.

Dvocifrena su bile i Jelena Vučetić sa 11 i Božica Mujović sa deset poena.

U letonskoj selekciji, koja se u finišu vratila u igru i zaprijetila, najbolja je bila

Anet Steinberg sa 23 poena.

