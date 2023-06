Crna Gora na startu sa Grčkom

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Tel Avivu protiv Grčke na startu Eurobasketa u Izraelu i Sloveniji.

Duel A grupe počeće u 11 sati i 15 minuta.

U drugom meču te grupe, u 20 sati, sastaće se Letonija i Španija.

Za petak zakazan je duel sa Španijom (19.45), dok će se u nedjelju sastati sa Španijom (11.15).

Crna Gora sedmi put uzastopno nastupa na Eurobasketu, a ovogodišnjem šampionatu biće

oslabljena ne igranjem Jelene Dubljević.

Crnogorsku žensku košarku predstavljaće Milica Jovanović, Sofija Živaljević, Jelena Vučetić, Božica Mujović, Jovana Pašić, Bojana Kovačević, Dragana Živković, Marija Leković, Zorana Radonjić, Maja Bigović, Ksenija Šćepanović i Nataša Mek.

