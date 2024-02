Crna Gora na startu sa Brazilom

Podgorica (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore kvalifikacije za Olimpijske igre počeće 2. jula duelom sa Brazilom, saopšteno je iz Svjetske košarkaške reprezentacije (FIBA).

FIBA je danas objavila satnicu mečeva u kvalifikacijama za Olimpijske igre, čiji je učesnik i Crna Gora, koja će igrati na turniru u Letoniji.

Za 3. jul zakazan je meč sa Kamerunom.

U drugoj grupi su Letonija, Gruzija i Filipini.

Po dvije selekcije iz grupe izboriće polufinale, a pobjednik turnira obezbijediće nastup u Parizu.

Polufinale je na programu 6. jula, dok je dan kasnije finalni meč.

Kvalifikacioni turniri, osim u Letoniji, biče odigrani i u Španiji, Portoriku i Grčkoj.

Olimpijske igre na programu su od 26. jula do 11. avgusta.

