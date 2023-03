Crna Gora domaćin EP za šahistkinje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će od 17. do 30. marta u petrovačkom hotelu Palas biti domaćin 23. Prvenstva Evrope za šahistkinje, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Navodi se da je do sada potvrđeno učešće 143 šahistkinja iz 36 država, koje će se nadmetati za pobjednički pehar i nagradni fond od 60.000 EUR.

Takmičenje je kvalifikacionog kartaktera, pa će deset prvoplasiranih takmičarki izboriti nastup na Svjetskom kupu.

U Petrovcu će nastupiti sve tri osvajačice medalja sa prošlogodišnjeg prvenstva, a titulu će braniti poljska šahistkinja Monika Soćko.

Tu su i srebrna i bronzana, šahistkinje iz Azerbejdžana, Gunaj Mamedžada i Ulvija Fatalijeva.

Očekuje se i dolazak dvostruke evropske šampionke, ruske šahistkinje Valentine Gunjine, prvakinje iz 2021. godine – Eline Denilian iz Jermenije i nekadašnje evropske i svjetske šampionke Antoanete Stefanove iz Bugarske.

Listu učesnica predvodi reprezentativka Gruzije, Bela Kotenašvili.

Crnu Goru će predstavljati pet šahistkinja – Aleksandra Milović, Nikolina Koljević, Tara Ivanović i Marija Mia Maraš.

“Čak 117 igračica su nosioci međunarodnih titula od kojih je njih šest uspjelo da osvoji titulu muškog velemajstora, dok njih 16 ima titulu ženskog velemajstora”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

Za petak zakazana je svečana ceremonija otvaranja, dok je prvo kolo na programu u subotu u 15 sati.

Biće odigrano 11 kola po švajcarskom sistemu, po klasičnom tempu igre.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS