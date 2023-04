Crna Gora domaćin EP za igrače do 18 godina

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će četvrtu godinu zaredom biti domaćin prvenstva Evrope u mlađim kategorijama, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Navodi se da je Evropska rukometna federacija odlučio da Crna Gora 2024. godine biti organizator Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina.

Biće to prvo takmičenje na kojem će nastupiti 24 nacionalna tima, umjesto dosadašnjih 16.

“Rukometni savez je 2021. godine prvi put bio domaćin nekog takmičenja za mlađe kategorija – EP za igračice do 17 godina, 2022. smo ugostili najbolje kadete Starog kontinenta, a u avgustu ove godine, u Podgorici će ponovo igrati 16 najboljih selekcija u uzrastu kadetkinja”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Crna Gora je u novembru prošle godine bila jedan od domaćina EHF Euro za žene, a 2021. godine bila jedina država na planeti koja je organizovala dva olimpijska kvalifikaciona turnira pod okriljem Svjetske rukometne federacije (IHF).

“Jasno je da je Rukometni savez Crne Gore prepoznat kao uspješan domaćin koji može da odgovori visokim međunarodnim standardima”, piše u saopštenju te asocijacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS