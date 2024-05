Ćorović najbrži na prvim treninzima

Podgorica, (MINA) – Vozač pljevaljskog AP sporta, Aldin Ćorović, bio je najbrži nakon dva zvanična treninga brdske auto trke u Šavniku, prve u novom kalendaru Auto i karting saveza Crne Gore.

Njegovo ukupno vrijeme iznosi šest minuta, četiri sekunde i 45,6 stotinki.

Kao drugoplasirani završio je njegov klupski drug Mile Malović, treće vrijeme imao je iskusni Darko Ivanović, a četvrto Jovan Perunović iz kluba Podi.

Kotoranin Milan Jakšić, nakon što je zaustavljen u prvoj voznji, u drugoj je postigao najbolje vrijeme na tri i po kilometara dugoj stazi – dva minuta, 57 sekundi i 11,6 stotinki.

Startovalo je 48 sportskih vozača iz osam crnogorskih klubova.

Trku će sjutra svečano otvoriti direktorica Turističke organizacije Šavnika, Jelena Todorović, u 11 sati i 30 minuta, dok će sat ranije staza Šavnik – Gradac biti zatvorena za saobraćaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS