COK i kompanija One potpisali sponzorski ugovor

Podgorica, (MINA) – One od danas je Olimpijska mreža Crne Gore, saopšteno je nakon potpisivanja ugovora Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) i kompanije One, prvog mobilnog operatera u Crnoj Gori.

Saopšteno je da tim partnerstvom kompanija One pokazuje da podržava značaj ulaganja u sport i da daje značajan doprinos zajednici u kojoj posluje.

Navodi se da će kompanija One, kao dio mađarske infokomunikacione grupe 4iG Plc, od danas biti zvanična mreža olimpijskog tima Crne Gore, sve do Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Ugovor o sponzorstvu potpisali su predsjednik Dušan Simonović i izvršni direktor kompanije Branko Mitrović.

Simonović je kazao da je kompanija One, kao regionalni lider u telekomunikacijama, nakon promjene imena i ribrendinga, pokazala razumijevanje za sport.

On očekuje da će kroz to partnerstvo biti unaprijeđene pripreme sportista pod okriljem Međunarodnog i Evropskog olimpijskog komiteta, ali i da će zajedničkim snagama raditi na promociji olimpizma i vrijednosti koje on baštini.

“Logo kompanije One, broj jedan, najinspirativniji je broj u svijetu sporta, a danas taj jedan, postaje član našeg tima”, zaključio je Simonović.

Izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović istakao je da ih sa COK-om povezuju zajedničke vrijednosti.

“To je podrška onome što je važno za Crnu Goru i njene građane, razvoju sporta u duhu olimpijskih vrijednosti – uvažavanja drugih, prijateljstva i zajedništva”, kazao je Mitrović.

On je naglasio da kompaniju na čijem je čelu obavezuje ostvarenje dva cilja.

“Prvi je da omogućimo besprekornu mrežu koja će naše Olimpijce povezati sa svojim najdražima, ali i sa svima nama koji ćemo kao jedan stajati uz njih sve do Pariza. Drugi je ostvarenje naše želje da probudimo ljubav prema sportu kroz različite društveno odgovorne aktivnosti koje ćemo realizovati zajedničkim snagama”, rekao je Mitrović.

Crnogorska olimpijka Marija Vuković kazala je da je raduje što je kompanija One prepoznala misiju koju širi COK i što će u narednom periodu zajedno promovisati sport i olimpizam u Crnoj Gori.

“Osim što sam vjerna korisnica One mreže, One i ja smo pioniri u svojim oblastima – oni su prva mobilna mreža u Crnoj Gori, a ja sam Crnoj Gori donijela prvo olimpijsko finale u atletici! Uvjerena sam da će nas ovo partnerstvo još više osnažiti da zajedno dostižemo nove visine, nove rekorde i rezultate za ponos”, rekla je Vuković.

Nada crnogorskog boksa Bojana Gojković zahvalila se COK-u koji, kako je rekla, uvijek prepozna kako sportske nade, tako i prave partnere.

Ona je istakla da poput Marije i kompanije One, nakon osvojenog srebra, sada teži broju jedan, ali i nadi da će ostvariti svoj san i Crnu Goru predstavljati hrabro i ponosno na Olimpijskim igrama.

Najavljeno je da će COK i One saradnju posvetiti brojnim društveno odgovornim projektima.

Navodi se da je u vremenu kada djeca provode veliki dio slobodnog vremena u pasivnoj zabavi, više nego ikada ranije važna popularizacija sporta.

Karatiskinja Milena Jovanović kazala je da bi voljela da sport bude omogućen djeci i mladima.

“On gradi volju i karakter, uči fer-play-u, pozitivno utiče na samopouzdanje. Mi ćemo sve do Olimpijade uz One biti tu za njih, u namjeri da popularizujemo sport”, kazala je Jovanović.

Bokser Petar Liješević naglasio je da je sport njegov život.

“A svoj djeci želim da sport bude makar dio njihovog života. Da bude više zastupljen u školama, da uživamo u toj igri, da na terenu učimo da pobjeđujemo i da gubimo, da poštujemo protivnike. Voljeli bismo da svaka škola u Crnoj Gori opet ima kros. Vjerujem da ćemo do Igara sa timom iz kompanije One upravo raditi na tome”, rekao je Liješević.

Saopšteno je da je širenje ideje da sport pripada djeci, zajedništva koje je važno da sportisti stignu do vrhunskih rezultata i poruka da je One prijatelj na koga crnogorski sport može da računa, utkano je u temelje partnerstva COK i prvog molbilnog operatera u Crnoj Gori.

