Čofenig ponovo najbolji u Vilingenu

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Danijel Čofenig pobjednik je takmičenja u skijaškim skokovima, koje je za Svjetski kup danas održano u njemačkom Vilingenu.

Pobjednik novogodišnje turneje, koji je i juče bio najbolji, do sedme pobjede došao je skokovima od 150 i 148 metara, za koje je sakupio 310,5 poena.

Norvežanin Johann Andre Forfang bio je drugoplasirani skokovima od 147 i 152 metra i zbirim od 305,1 bodom.

Pobjendičko postolje kompletirao je Austrijanac Jan Erl sa 289,5 poena, koje je sakupio od 144 i 143 metra.

Kao četvrtoplasirani završio je Austrijanac Štefan Kraft (143 i 144,5), peti je bio njegov sunarodnik Maksimilijan Ortner (139 i 149), a šesti Norvežanin Kristofer Eriksen Sundal (141,5 i 145,5).

Čofenig je vodeći u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 1346 bodova.

Erl je drugi sa 1143, dok je treće mjesto preuzeo Kraft sa 895 bodova.

