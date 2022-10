Članovi Karate kluba Podgorica zasadili sadnice u dvorištu OŠ Vladimir Nazor

Podgorica, (MINA) – Motivacija članova Karate kluba Podgorica, učenika Osnovne škole Vladimir Nazor i zajednice da aktivno učestvuju u zaštiti životne sredine i podizanju svijesti o njenoj važnosti cilj je njihove akcije ozelenjavanja, saopšteno je iz tog kluba.

Karate klub Podgorica organizovao je danas akciju ozelenjavanja školskog dvorišta OŠ Vladimir Nazor u Maslinama.

Dugogodišnji selektor karate reprezentacije Crne Gore, koji je na čelu kluba, Jugoslav Bukilić kazao je da mu je drago što je uspješno realizovana još jedna lijepa i korisna aktivnost na teritoriji Glavnog grada.

“Zasađene su sadnice koje daju jestive plodove, na čemu ćemo insistirati i u narednim akcijama. Lijepo druženje, radne navike, edukacija djece o biljkama, animiranost roditelja, profesora i institucija potvrda su da širimo zdrave ideje”, rekao je Bukilić.

On je podsjetio da je Karate klub Podgorica učestvovao i u akciji sadnje u Urbanoj bašti, projektu koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

“Sve u cilju kako bi trud koji djeca zajedno sa roditeljima i trenerima ulažu rezultirao obezbjeđivanjem namirnica za one kojima je ona najpotrebnija, što je akciji dalo i humanitaran karakter. Trudićemo se da i u narednom periodu raznim akcijama budemo društveno odgovorni i damo doprinos zajednici i djecu usmjeravamo da slijede dobre ideje”, rekao je Bukilić.

Direktorica OŠ Vladimir Nazor, Ljiljana Marković, kazala je da daju sve od sebe da učenici te škole imaju potpuno obrazovanje bez obzira na ono najosnovnije što im nedostaje-školska zgrada.

“Kad ima ljubavi učionice su svuda oko nas, a dok je ljudi dobre volje imamo i materijala za rad i primjera kako brinuti o drugima. Ovoga puta zahvaljujemo Karate klubu Podgorica na sadnicama maslina, mandarina i limuna, kojima ćemo oplemeniti dvorište naše obećane škole. Hvala im i na pozitivnom primjeru saradnje i brige za druge”, kazala je Marković.

Ona je naglasila da zajedno uče djecu da brinu o sredini u kojoj žive, da je potrebno ulaganje da bi stvari trajale i zajednička volja da bi se gradile.

“Sjutra će oni biti ti koji će donositi odluke o nekim novim parkovima, školama i gradovima”, kazala je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS