Cipek: Sjajna organizacija Balkanskog prvenstva u Budvi

Podgorica, (MINA) – Balkanska karate federacija potvrdila je još jednom sjajan imidž i da je najjača regionalna organizacija unutar velike evropske karate porodice, kazao je predsjednik te te asocijacije Davor Cipek.

Budva je ovog vikenda bila domaćin seniorskog prvenstva Balkana, na kojem je nastupilo 313 karatistkinja i karatista iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije, Turske i Crne Gore.

Cipek je čestitao Karate savezu Crne Gore, predsjedniku Predragu Perkoviću i njegovom timu na sjajnoj organizciji balkanskog šampionata.

“Prvenstvo u Budvi bilo nam je izuzetno važno jer je kontrolnog karaktera za naše seniore i seniorke uoči šampionata Evrope u Jermeniji. Njegov poseban značaj je u tome što će na njemu biti odlučeno ko će od najboljih seniora Evrope izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo u Kairu”, rekao je prvi operativac Evropske karatefederacije.

On je naglasio da je majski šampionta u Jermeniji posljednje kvalifikaciono takmičenje za Svjetsko prvenstvo.

“Još jednom hvala Karate savezu, što smo u prekrasnoj Budvi uspjeli da organizujemo šampionat na najvišem nivou i okupimo krem seniorskog karatea

Balkana”, rekao je Cipek.

On je rukovodstvu Karate saveza, trenerima i takmičarima čestitao uspješan nastup na EP za kadete, juniore i mlađe seniore, na kojem je Crna Gora osvojila šest medalja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS