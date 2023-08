CEV pohvalio organizaciju EP u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Odbojkaški savez ima dovoljno znanja i sposobnosti za organizaciju i većih takmičenja od kadetskog prvenstva Evrope, saopšteno je iz Evropske odbojkaške federacije (CEV).

Navodi se da je organizacioni tim kadetskog prvenstva Evrope, koje je u nedjelju završeno u Podgorici, dobio pohvalu CEV žirija prvenstva, koji je bio zadužen za kontrolu organizacije takmičenja.

“Žiri CEV se zahvaljuje organizatoru, Odbojkaškom savezu Crne Gore, na dobro organizovanom Finalnom turniru CEV U17 Evropskog prvenstva za odbojkaše.

Svi zvaničnici Odbojkaškog saveza dali sve od sebe da realizuju odličan finalni turnir za sve učesnike, ekipe i zvaničnike CEV-a”, piše u saopštenju.

U izvještaju, koji su potpisali predsjednik CEV žirija prvenstva Zdeslav Barač i seketar Niko Hebe, navodi se da je Odbojkaški savez pokazao više nego dovoljno umijeća da može organizovati još veće događaje.

Na prvenstvu u Podgorici učestvovalo je 16 reprezentacija i odigrano je ukupno 60 utakmica tokom devet takmičarskih dana.

