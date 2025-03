Čelnici FSCG učestvovali na sastanku regionalnih saveza

Podgorica, (MINA) – Izazovi koje donosi moderni fudbal i njihovo rješavanje bili su tema sastanka čelnika regionalnih fudbalskih saveza u Sarajevu, saopšteno je iz crnogorske asocijacije.

Domaćin sastanka bio je Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, dok su gosti bili i najviši zvaničnici Evropske fudbalske asocijacije (UEFA), predvođeni predsjednikom Aleksanderom Čeferinom i direktorom nacionalnih asocijacija Zoranom Lakovićem.

Delegacija Fudbalskog saveza, koju su predvodili predsjednik Dejan Savićević i generalni sekretar Momir Đurđevac, imala je niz sastanaka sa rukovodstvima drugih saveza i UEFA, tokom kojih je potvrđena snažna saradnja među asocijacijama.

Tokom zvaničnog dijela sastanka, prezentacije su imali Denis Bastari (implementacija programa HatTrick), Olivije Dolja (razvoj fudbala i tehnička podrška savezima), Ven Vensan (borba protiv namještanja utakmica), Žilijem Zilberštajn (presuda u slučaju Dijala i značenje iste za transfere i nacionalne saveze), kao i Tobias Hedtštick (analiza ligaške faze u evropskim klupskim takmičenjima).

U radu sastanka, osim delegacija Crne Gore i države domaćina, učestvovali su predsjednici i generalni sekretari saveza iz Albanije, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske.

