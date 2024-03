Čelnici crnogorskog sporta i Glavnog grada o razvoju sportske infrastrukture

Podgorica, (MINA) – Sastanak predstavnika Vlade, Glavnog grada i sportskih organizacija označava početak važnog puta ka ostvarenju zajedničke vizije razvoja sporta u Crnoj Gori, kazao je predsjedik Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Dušan Simonović.

On je naglasio da je njihova saradnja ključna za stvaranje održivog sportskog ekosistema koji njeguje talente i inspiriše buduće generacije.

Tema sastanka u prostorijama COK-a bila je razvoj sportske infrastrukture u Crnoj Gori, unaprjeđenje i izgradnja sportskih objekata koji bi zadovoljili standarde potrebne za razvoj vrhunskog sporta.

Učesnici sastanka fokusirali su se na zajedničku inicijativu Vlade Crne Gore, Glavnog grada i COK-a – izgradnju Olimpijske kuće, Olimpijskog muzeja i Olimpijskog parka u Podgorici.

Svi učesnici saglasili su se da je to važan projekat i obavezali su se da će zajednički raditi kako bi ubrzali njegovu realizaciju.

Dogovoreno je da u roku od sedam dana COK pripremi projektni zadatak za izradu idejnog rješenja Olimpijske kuće, što je početni korak u realizaciji tog obimnog projekta.

Na sastanku su dogovorene i konkretne obaveze svih prisutnih.

Razmatrani su i drugi ključni elementi razvoja sportske infrastrukture, uključujući planove za izgradnju istočne tribine Gradskog stadiona i izgradnju Atletskog stadiona, zajedno sa predlozima za izgradnju objekata namijenjenih tenisu i stonom tenisu.

Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić kazao je da zajednički napor predstavlja ključnu prekretnicu u angažmanu za unaprjeđenje sportske infrastrukture u Crnoj Gori.

“Projekat Olimpijske kuće, zajedno sa drugim planiranim objektima, ne samo da će podići sportske kapacitete naše zemlje, već će doprinijeti i ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju”, rekao je Šćekić.

On je saopštio da je u novoj Strategiji razvoja Crne Gore, između ostalog, predviđena i izgradnja dva Nacionalna centra, jednog na sjeveru i jednog na jugu, koji će, kako je kazao, pozitivno uticati kako na oblast sporta, tako i na turizam.

Zamjenik gradonačelnice, Luka Rakčević, kazao je da Glavni grad podržava realizaciju tih ambicioznih projekata.

“Zajedno, stvorićemo moderne, inkluzivne prostore koji podstiču sportsku izvrsnost i angažman zajednice. Važno je da Glavni grad dobije Olimpijsku kuću i Olimpijski muzej, stadion koji zaslužuje, ali i atletski stadion i ostale sportske objekte koji će podržati razvoj sporta u našem gradu”, rekao je Rakočević.

Ministarstvo sporta i Glavni grad potvrdili su svoju posvećenost bliskoj saradnji, prepoznajući njen značaj u osiguravanju uspješne realizacije budućih infrastrukturnih poduhvata u oblasti sporta.

Sastanku su prisustvovali i generalni direktor direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Bojan Paunović, predstavnici Ministarstva sporta i mladih, Vladimir Obradović i Zoran Jojić, kao i predstavnici Glavnog grada, Miljan Barović i Miloš Antić.

