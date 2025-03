CEDIS i POK produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Paraolimpijski komitet (POK) potpisali su novi sponzorski ugovor i saradnju produžili za još godinu, saopšteno je iz te kompanije.

Navodi se da vrijednost ugovora, koji su potpisali izvršni direktor Vladimir Ivanović i predsjednik Igor Tomić, iznosi deset hiljada EUR.

Saopšteno je da je CEDIS, imajući u vidu uloženi trud crnogorskih sportista, postignute razultate, kao i izazove koji ih očekuju i u ovoj godini, odlučio da POK-u pruži podršku i ove godine.

“Naša kompanija kao i cjelokupna društvena zajednica svjesna je značaja promocije Crne Gore kroz paraolimpijzam. Prepoznajući inkluzivne vrijednosti u radu Paraolimpijskog komiteta, neizmjeran trud i želju za napretkom, te i specifičnost same pripreme i organizacije naših sportista, neizmjerno mi je drago što možemo da im pružimo podršku kao nastavak saradnje”, rekao je Ivanović.

On vjerujem da će im opredijeljena sredstva pomoći u ostvarivanju njihovih ovogodišnjih planova.

“U ime CEDIS-a i svoje lično ime, poželio bih im sreću na svim predstojećim takmičenjima”, rekao je Ivanović.

Tomić je podsjetio da je saradnja sa CEDIS-om započeta skromno prije par godina i da je od tada ta kompanija uvijek uz POK.

“Na obostranu radost, saradnja se nastavlja, a za nas i našu porodicu nije nikad bio bitan iznos već odnos. Želim da zahvalim CEDIS-u na ovogodišnjoj rekordnoj podršci. Nakon prošlogodišnjih Paraolimpijskih igara, naš tim očekuju velika i izazovna takmičenja u raznim zemljama svijeta i ne sumnjm da ćemo vas obradovati sa novim rezultatima i opravdati vaše povjerenje”, rekao je Tomić.

Saopšteno je da CEDIS već godinama pomaže razvoj sporta u Crnoj Gori, pružajući podršku kako klupskom tako i individualnom sportu.

“Samo u prethodnoj godini izdvojeno je preko 80 hiljada EUR za tu oblast”, stoji u saopštenju.

