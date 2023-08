Ćaćić: Bez pritiska odigrati najbolje što se može

Podgorica, (MINA) – Crnogorski odbojkaši nemaju nikakvog pritiska na Evropskom prvenstvu, tako da će dati sve od sebe da odigraju najbolje što mogu, kazao je kapiten Vojin Ćaćić.

On je naglasio da znaju gdje su njihove šanse i da žele da potraže prolazak u drugi krug.

“Pripreme su gotove, mislim da smo ih dobro odradili i u pozitivnoj atmosferi krećemo u Skoplje”, rekao je Ćaćić.

Komentarišući pripremne duele protiv Izraela i Japana, on je kazao da su u tim mečevima na momente pokazali da zaista mogu da igraju odličnu odbojku.

Korektor Bojan Strugar naglasio je da je veliko zadovoljstvo biti dio tog tima.

“Čast i privilegija je predstavljati svoju državu. Vjerujem da ćemo dostojanstveno to i uraditi”, rekao je Strugar.

On vjeruje da su momci kroz pripremne utakmice sa Izraelom i Japanom vidjeli da mogu da igraju, da vrijede i da imaju određeni kvalitet.

“Sigurno da ne idemo na EP sa bijelom zastavom, želimo da pokažemo naš kvalitet, a ispred nas je i jasan cilj – porlazak u drugu fazu”, jasan je Strugar.

Crnogorski odbojkaši treći uzastopni nastup na šampionatima Starog kontinenta, počeće 31. avgusta u 17 sati utakmicom protiv selekcije Holandije.

Crnu Goru, nakon dana pauze, očekuju tri utakmice u tri dana – 2. septembra protiv Sjeverne Makedonije, 3. septembra protiv Danske (17h) i Češke (4. septembra). Posljednji meč u grupi odigraće 6. septembra protiv selekcije Poljske, vicešampiona svijeta.

