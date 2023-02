Bulatović ponovo u Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Katarina Bulatović nova je sportska direktorica Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz ženskog rukometnog kluba.

Navodi se da se Budućnost vraća u klub sa kojim je kao igračica osvojila dva trofeja EHF Lige šampiona.

“Na taj način naš klub se, uz formiranje tima za narednu sezonu i organizaciono priprema za naredni period u kojem će i ambicije kluba biti na većem nivou”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Bulatović, koja je igračku karijeru završila u julu 2020. godine, u tri navrata je nosila dres Budućnosti Bemax – od 2008. do 2012, od 2014. do 2017, te u sezoni 2018/19.

U izuzetnoj igračkoj karijeri, osvojila je četiri trofeja EHF Lige šampiona, a sa reprezentacijom Crne Gore ima dvije medalje iz nezaboravne 2012. godine – srebrnu olimpijsku medalju u Londonu i titulu prvaka Evrope u Beogradu, takmičenja na kojima je bila najbolji strijelac turnira.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS