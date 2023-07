Bulatović i zvanično u Fomgetu iz Ankare

Podgorica, (MINA) – Crnogorska fudbalska reprezentativka Slađana Bulatović karijeru će nastaviti u Fomgetu iz Ankare, saopšteno je iz tog kluba.

Navodi se da je Bulatović sa novim prvakom Turske potpisala jednogodišnji ugovor.

Ona će se u klubu iz Ankare pridružiti Armisi Kuč, koja je turski klub vodila do trofeja.

Bulatović u Fomget dolazi japanske ekipe Mindava Sendai.

Prethodno je u Evropi nastupala za španske klubove Albasete i Rajo Valjekano, kao i mađarski Ferencvaroš.

