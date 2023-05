Budvanska rivijera osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budvanski tim savladao je danas u Podgorici, u finalnom meču završnog turnira, pljevaljski Rudar 29:27.

To je ekipi iz Budve prvi trofej Kupa Crne Gore.

Rudar je u finalu u većem dijelu meča bio u vođstvu, a u 41. minutu imao je prednost od šest golova (21:15).

Budvanska rivijera je serijom od 5:0 uspjela da se vrati u meč, a u nastavku i da preokrene rezultat i dođe do pobjede.

Najefiaksniji u pobjedničkom timu bili su Đorđo Peruničić i Slobodan Bulajić sa po devet golova.

U ekipi Rudara istakao se Nemanja Vuković sa osam, dok su Andrija Radovanović i Nemanja Matović meč završili sa po šest golova.

